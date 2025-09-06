🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko

📌 Un remaniement stratégique

La présidence de la République a dévoilé, le 6 septembre 2025, la composition du nouveau gouvernement. Cette réorganisation, validée par le président Bassirou Diomaye Faye sur proposition du Premier ministre Ousmane Sonko, intervient après un an et demi de mandat et vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique.

Elle fait suite notamment à la démission d’Abbas Fall, ex-ministre du Travail, élu maire de Dakar.



Ce remaniement touche plusieurs postes stratégiques, en particulier la Justice, l’Intérieur et les Affaires étrangères.



🏛️ La nouvelle équipe gouvernementale

Ministres

Mme Yassine Fall : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Birame Souleye Diop : Ministre de l’Énergie et des Mines

Cheikh Niang : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

Birame Diop : Ministre des Forces armées

Mouhamadou Bamba Cissé : Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Abdourahmane Sarr : Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération

Cheikh Diba : Ministre des Finances et du Budget

Daouda Ngom : Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Yankhoba Diémé : Ministre des Transports terrestres et aériens

Alioune Sall : Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Moustapha Guirassy : Ministre de l’Éducation nationale

Mabouba Diagne : Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire

Cheikh Tidiane Diéye : Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Ibrahima Sy : Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

Maïmouna Diéye : Ministre de la Famille, de l’Action sociale et de la Solidarité

Amadou Moustapha Ndiek Sarré : Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

El Hadji Abdourahmane Diouf : Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

Balla Moussa Fofana : Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire

Serigne Gueye Diop : Ministre de l’Industrie et du Commerce

Fatou Diouf : Ministre des Pêches et de l’Économie maritime

Olivier Boucal : Ministre de la Fonction publique

Khady Gaye Diène : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Alioune Dione : Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

Déthié Fall : Ministre des Infrastructures

Amadou Ba : Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

Secrétaires d’État

Marie Rose Fatou Faye : Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement

Amadou Chérif Diouf : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine

Alpha Ba : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan

Momath Ndao : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme, chargé du Logement

Ibrahima Thiam : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Développement des PME/PMI

🎯 Les grandes priorités du gouvernement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur le fait qu’il s’agira d’un « gouvernement de travail », exigeant de chaque ministre un engagement total.



Orientations stratégiques :