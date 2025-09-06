🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko

📌 Un remaniement stratégique
La présidence de la République a dévoilé, le 6 septembre 2025, la composition du nouveau gouvernement. Cette réorganisation, validée par le président Bassirou Diomaye Faye sur proposition du Premier ministre Ousmane Sonko, intervient après un an et demi de mandat et vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique.
Elle fait suite notamment à la démission d’Abbas Fall, ex-ministre du Travail, élu maire de Dakar.
Ce remaniement touche plusieurs postes stratégiques, en particulier la Justice, l’Intérieur et les Affaires étrangères.
🏛️ La nouvelle équipe gouvernementale
Ministres
-
Mme Yassine Fall : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
-
Birame Souleye Diop : Ministre de l’Énergie et des Mines
-
Cheikh Niang : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères
-
Birame Diop : Ministre des Forces armées
-
Mouhamadou Bamba Cissé : Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique
-
Abdourahmane Sarr : Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération
-
Cheikh Diba : Ministre des Finances et du Budget
-
Daouda Ngom : Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
-
Yankhoba Diémé : Ministre des Transports terrestres et aériens
-
Alioune Sall : Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique
-
Moustapha Guirassy : Ministre de l’Éducation nationale
-
Mabouba Diagne : Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire
-
Cheikh Tidiane Diéye : Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement
-
Ibrahima Sy : Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique
-
Maïmouna Diéye : Ministre de la Famille, de l’Action sociale et de la Solidarité
-
Amadou Moustapha Ndiek Sarré : Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle
-
El Hadji Abdourahmane Diouf : Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique
-
Balla Moussa Fofana : Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire
-
Serigne Gueye Diop : Ministre de l’Industrie et du Commerce
-
Fatou Diouf : Ministre des Pêches et de l’Économie maritime
-
Olivier Boucal : Ministre de la Fonction publique
-
Khady Gaye Diène : Ministre de la Jeunesse et des Sports
-
Alioune Dione : Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire
-
Déthié Fall : Ministre des Infrastructures
-
Amadou Ba : Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
Secrétaires d’État
-
Marie Rose Fatou Faye : Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement
-
Amadou Chérif Diouf : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine
-
Alpha Ba : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan
-
Momath Ndao : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme, chargé du Logement
-
Ibrahima Thiam : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Développement des PME/PMI
🎯 Les grandes priorités du gouvernement
Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur le fait qu’il s’agira d’un « gouvernement de travail », exigeant de chaque ministre un engagement total.
Orientations stratégiques :
-
Justice : priorité absolue, pour rétablir la confiance des citoyens dans les institutions.
-
Emploi et formation professionnelle : une urgence nationale, placée au cœur des politiques publiques pour la jeunesse.
-
Économie primaire et souveraineté alimentaire : agriculture, élevage, pêche et exploitation des ressources naturelles.
-
Infrastructures : recentralisation pour améliorer efficacité, transparence et maîtrise des coûts.
-
Culture et industries créatives : intégrées au tourisme et à l’artisanat pour valoriser le patrimoine sénégalais.
-
Communication gouvernementale : confiée à un secrétariat d’État dédié pour mieux dialoguer avec la Nation et le Parlement.