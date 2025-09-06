⚽ Éliminatoires Mondial 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye encourage les Lions avant le choc contre la RDC (Video)

À quelques heures du duel décisif face à la République Démocratique du Congo, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à exprimer son soutien indéfectible aux Lions de la Teranga.



Le Chef de l’État a échangé par téléphone avec le staff technique ainsi que le capitaine de l’équipe nationale, Kalidou Koulibaly. Il leur a transmis les prières et encouragements de tout le peuple sénégalais, invitant les joueurs à aborder cette rencontre avec détermination et combativité, afin de décrocher un résultat positif à Kinshasa.



📌 senego