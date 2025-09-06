Menu
⚽ Éliminatoires Mondial 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye encourage les Lions avant le choc contre la RDC (Video)


Rédigé le Mardi 9 Septembre 2025 à 14:18 | Lu 55 fois Rédigé par


Mondial 2026 – À quelques heures du match RDC-Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye a téléphoné au staff et à Koulibaly pour transmettre le soutien du peuple sénégalais.


 

À quelques heures du duel décisif face à la République Démocratique du Congo, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à exprimer son soutien indéfectible aux Lions de la Teranga.

Le Chef de l’État a échangé par téléphone avec le staff technique ainsi que le capitaine de l’équipe nationale, Kalidou Koulibaly. Il leur a transmis les prières et encouragements de tout le peuple sénégalais, invitant les joueurs à aborder cette rencontre avec détermination et combativité, afin de décrocher un résultat positif à Kinshasa.

