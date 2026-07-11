‎ ‎En quelques minutes, un ciel limpide s’est transformé en nuit artificielle dans la capitale du rail. Vent violent, visibilité nulle, habitants terrés : la ville a vécu un épisode météorologique brutal à la veille de l’hivernage._ ‎ ‎Le soleil était encore haut ce mardi à Thiès. Puis, vers 15h30, tout a basculé. ‎ ‎ Une bourrasque soudaine s’est abattue sur la capitale du rail, soulevant un épais nuage de poussière venu balayer les quartiers. En l’espace de quelques minutes, le ciel s’est assombri comme si la nuit était tombée. Les rues, d’abord calmes, se sont vidées d’un coup. ‎ ‎Portes qui claquent, visibilité réduite à zéro ‎Les rafales ont été suffisamment fortes pour faire claquer les portes et emporter tout ce qui traînait : bâches, papiers, tôles légères. Au sol, la poussière s’est levée en un mur dense qui a étouffé la ville. ‎ ‎Pour les automobilistes, pas le choix. Sur l’axe Thiès-Dakar et dans les artères du centre-ville, plusieurs conducteurs ont été contraints de se garer en urgence sur le bas-côté. La visibilité était devenue trop faible pour rouler en sécurité. ‎ ‎ ‎Dans les marchés et devant les boutiques, la réaction a été immédiate. Certains habitants se sont précipités pour se réfugier dans les maisons, les commerces et les restaurants. D’autres sont restés dehors, smartphones à la main, pour filmer l’avancée du nuage ocre. ‎ ‎En quelques minutes, les images ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit des rues devenues fantomatiques, des lampadaires allumés en plein jour, des enfants courant pour rentrer. ‎ ‎« On a cru que c’était la fin du monde. Le ciel est devenu noir d’un coup », confie une commerçante du marché central, encore sous le choc quelques heures plus tard. ‎ ‎Un phénomène lié aux perturbations de saison ‎Cet épisode intervient alors que le Sénégal entre dans une période d’instabilité météorologique. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, ANACIM, avait déjà émis une alerte aux orages accompagnés de vents forts pour plusieurs régions du pays, dont Dakar, Diourbel et Kaolack. ‎ ‎Les spécialistes appellent ce type de phénomène un « haboob » : une tempête de poussière provoquée par les vents descendants d’un orage. Fréquent à l’approche de l’hivernage, il se caractérise par une montée brutale des vents et une chute de visibilité qui peut durer de quelques minutes à une heure. ‎ ‎À Thiès, le ciel a progressivement retrouvé ses couleurs en fin d’après-midi. Mais la poussière, elle, est restée longtemps en suspension, recouvrant voitures, terrasses et vitrines. ‎ ‎Pour l’ANACIM, la vigilance reste de mise dans les prochains jours. Avec l’installation progressive de la saison des pluies, d’autres coups de vent de ce type pourraient survenir. ‎ ‎