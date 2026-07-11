Baccalauréat 2026 : le Lycée d’Excellence ISM de Thiès réalise 100 % de réussite

Le Lycée d’Excellence ISM de Thiès confirme une nouvelle fois son statut d’établissement scolaire de référence. À l’issue des épreuves du baccalauréat 2026, l’établissement a enregistré un taux de réussite de 100 %, avec un nombre particulièrement important de mentions.

Les chiffres clés du baccalauréat 2026 85 candidats présentés

85 candidats admis

100 % de réussite

11 mentions Très Bien

19 mentions Bien

27 mentions Assez Bien

Sur un total de 85 candidats présentés à l’examen, tous ont décroché leur diplôme. L’établissement a notamment enregistré 11 mentions Très Bien, 19 mentions Bien et 27 mentions Assez Bien.

Omar Gueye décroche la mention Très Bien

Parmi les élèves qui se sont particulièrement illustrés figure Omar Gueye, élève en classe de Terminale S2, qui a obtenu la mention Très Bien.

Revenant sur son parcours, le nouveau bachelier explique que cette réussite est avant tout le fruit d’un travail régulier et soutenu durant toute l’année scolaire.

« Le programme est vaste et il y a beaucoup de notions à assimiler. Il ne faut pas attendre la fin de l’année pour commencer à travailler. C’est un effort qui se construit durant les neuf mois de l’année scolaire. »

Pour Omar Gueye, la régularité doit ainsi demeurer au centre de la préparation du baccalauréat. Il insiste également sur la nécessité, pour les élèves, de ne pas rester isolés face aux difficultés.

L’entraide entre élèves, un facteur déterminant

Selon le jeune lauréat, l’entraide entre camarades et la disponibilité des enseignants ont joué un rôle déterminant dans l’obtention de ces excellents résultats.

« On ne peut pas tout savoir. Chacun fait de son mieux, puis lorsqu’on rencontre une difficulté, on échange avec ses camarades ou avec les professeurs pour mieux comprendre les concepts. »

Cette culture du partage et de la collaboration a permis aux candidats de mieux maîtriser les différentes notions du programme et de progresser collectivement tout au long de l’année.

« Une véritable école d’excellence »

S’adressant aux parents d’élèves et aux futurs candidats, Omar Gueye estime que le Lycée d’Excellence ISM de Thiès constitue un excellent choix pour les familles qui recherchent un enseignement de qualité et un encadrement rigoureux.

« C’est une véritable école d’excellence. Les professeurs sont compétents, l’encadrement est de qualité et l’enseignement est excellent. »

Un projet dans l’ingénierie aéronautique

Déjà tourné vers l’avenir, le nouveau bachelier nourrit de grandes ambitions. Omar Gueye souhaite poursuivre des études supérieures dans le domaine de l’ingénierie aéronautique.

Son objectif est de mettre, à terme, ses connaissances et ses compétences au service du développement de l’industrie aéronautique au Sénégal.

Le censeur salue une année exceptionnelle

De son côté, le censeur du Lycée d’Excellence ISM de Thiès, M. Faye, s’est réjoui des performances enregistrées par l’établissement au baccalauréat 2026.

« L’excellence est installée au Lycée ISM de Thiès depuis longtemps. Le 100 % de réussite n’est pas une première chez nous, mais cette année est exceptionnelle grâce au nombre de mentions obtenues. »

Le responsable scolaire a confirmé que les 85 candidats présentés par l’établissement ont tous été déclarés admis. Parmi eux, 11 ont obtenu la mention Très Bien, 19 la mention Bien et 27 la mention Assez Bien.

Une méthode pédagogique fondée sur la rigueur

Selon M. Faye, ces résultats exceptionnels sont le reflet d’une vision pédagogique rigoureuse, d’une organisation efficace et d’un accompagnement permanent des élèves.

« Le programme est celui défini par l’Éducation nationale, mais nous l’appliquons avec une méthode adaptée qui permet aux élèves d’atteindre l’excellence. C’est cette organisation, associée à la qualité de l’encadrement, qui fait notre force. »

L’établissement mise notamment sur le suivi régulier des apprenants, la disponibilité du personnel enseignant, la discipline et une préparation continue aux différentes épreuves du baccalauréat.

Une réputation d’excellence consolidée

Grâce à ces résultats remarquables, le Lycée d’Excellence ISM de Thiès consolide sa réputation d’établissement performant et continue de s’imposer comme l’une des écoles de référence au Sénégal.

Avec un taux de réussite de 100 % et un nombre élevé de mentions, l’établissement confirme que l’excellence scolaire, la rigueur pédagogique et l’accompagnement des élèves demeurent au cœur de son projet éducatif.