Ce mercredi 8 juillet a été l’occasion pour pour les responsables et militants de l’APR de Yaoundé de battre le rappel des troupes pour accueillir l’honorable député Abdou Mbow en visite au Cameroun dans la villes au 7 Collines .



Lors d’une assemblée générale tenue à l’hôtel Albatros de Yaoundé au Cameroun, les militants de l’Apr ont réaffirmé leur engagement à travailler davantage à la mobilisation et l’organisation de l’opposition pour continuer à remporter tous les scrutins. L’Afrique centrale est toujours resté fidèle à l’APR, lors des dernières élections législatives, malgré la razzia du Pastef, l’Afrique centrale est resté dans l’escarcelle des partisans de l’ancien président Macky Sall.



Dans son intervention, le député Abdou Mbow est revenu sur la méprise du nouveau régime envers les sénégalais de la Diaspora. Pour lui le nouveau est toujours dans le tâtonnement , et que les 2 têtes sont dans une guerre qui n’intéressent pas les sénégalais.

Le responsable de l’APR a appelé ses camarades à se mobiliser dans l’organisation pour faire quitter ce pouvoir incompétent en 2029.