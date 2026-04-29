Ziguinchor : l’aéroport rénové prêt à reprendre ses activités après réception technique





Les ministres en charge des Infrastructures et des Transports, Déthié Fall et Yankhoba Diémé, ont procédé jeudi à la réception technique de l’aéroport de Ziguinchor, marquant une étape clé vers la reprise des activités aériennes après les travaux de rénovation.



Selon Yankhoba Diémé, cette opération concerne uniquement la validation technique de l’infrastructure, et non son inauguration. Il a assuré que l’aéroport est désormais conforme aux exigences internationales en matière de sécurité, de sûreté et de qualité de service. Il a également souligné son rôle dans l’amélioration de l’accessibilité de la région.



De son côté, Déthié Fall a salué la collaboration entre les équipes des deux ministères, qui a permis de respecter les délais fixés. Il a rappelé que cette échéance correspond à un engagement pris au plus haut niveau de l’État, insistant sur la nécessité pour tous les acteurs impliqués de maintenir cette rigueur.



Le ministre a également mis en avant une nouvelle approche axée sur le respect strict des délais, malgré des échanges parfois difficiles, mais orientés vers l’atteinte des objectifs. Il a félicité les responsables des infrastructures aéroportuaires, ainsi que les équipes de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, pour leur contribution à la réalisation du projet dans les conditions attendues.



Prévenant que cette exigence sera désormais appliquée à l’ensemble des projets d’infrastructures, il a invité les entreprises partenaires de l’État à s’inscrire dans cette dynamique en respectant les délais d’exécution.



Évoquant les perspectives dans la région, il a annoncé que ce projet s’inscrit dans une série d’initiatives, dont la pose de la première pierre du second pont de Ziguinchor prévue le 31 juillet.



La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, ainsi que du directeur général de l’AIBD, Cheikh Bamba Dièye, et du directeur général de l’ANACIM, Ndiaga Bass.

