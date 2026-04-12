Ziarra générale 2026 : Serigne Moustapha Sy Al Amine dénonce les attaques contre les confréries religieuses

Ziarra générale : Serigne Moustapha Sy Al Amine recadre les critiques contre les confréries Thièsinfo – Actualité religieuse

À l’occasion de la cérémonie officielle de la Ziarra générale, Serigne Moustapha Sy Al Amine est monté au créneau pour défendre les confréries religieuses, appelant au respect des fondements spirituels qui structurent profondément la société sénégalaise.

Une sortie ferme contre certaines dérives médiatiques Dans une intervention sans détour, le guide religieux est revenu sur une émission diffusée récemment sur une chaîne de télévision nationale, au cours de laquelle un invité aurait tenu des propos remettant en cause les bases des tarikhas. Des déclarations qu’il a vivement dénoncées, les qualifiant d’« inacceptables » et contraires aux valeurs fondamentales de l’islam. Pour lui, de telles sorties participent à une banalisation dangereuse des attaques contre les repères religieux du pays.

Un appel au respect des fondements religieux Insistant sur le rôle central des confréries dans la stabilité sociale et religieuse du Sénégal, Serigne Moustapha Sy Al Amine a mis en garde contre ce qu’il considère comme des tentatives de déstabilisation. Il a pointé du doigt certains individus, qualifiés de « farfelus », accusés de semer le doute et de porter atteinte aux fondements de la foi. Selon lui, la préservation des valeurs religieuses demeure un pilier essentiel de la cohésion nationale.

Transport : satisfaction après la levée de la grève Abordant la situation sociale, le marabout a salué l’accalmie notée dans le secteur du transport routier, suite à la levée du mot d’ordre de grève par les acteurs. Il a magnifié l’esprit de responsabilité ayant prévalu dans les discussions, permettant un retour progressif à la normale et évitant une paralysie prolongée du pays.

Dialogue et concertation comme solutions Dans la continuité de son message, Serigne Moustapha Sy Al Amine a exhorté les autorités étatiques à privilégier le dialogue et la concertation pour prévenir et gérer les tensions sociales. Selon lui, seule une approche inclusive et apaisée permettra de garantir durablement la stabilité et la cohésion nationale, dans un contexte marqué par des débats de plus en plus vifs.