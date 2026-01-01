Menu
L'Actualité au Sénégal

Zac Mbao : trois personnes interpellées après des faits liés à la « guerre des pétards »


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 16:16 | Lu 24 fois Rédigé par


Trois individus ont été arrêtés à Zac Mbao pour mise en danger de la vie d’autrui, à la suite d’une vidéo virale montrant des faits de « guerre des pétards », a indiqué la Police nationale.


La Police nationale a annoncé, samedi, l’interpellation de trois personnes à Zac Mbao, dans la banlieue dakaroise, en lien avec des faits qualifiés de « guerre des pétards ». L’information a été rendue publique sur la page X de l’institution.

Selon la police, le commissariat de Zac Mbao a procédé à l’arrestation de trois individus pour mise en danger de la vie d’autrui. Cette action fait suite à la diffusion d’une vidéo devenue virale, montrant une scène de « guerre des pétards » survenue le 31 décembre dans une pâtisserie. Les personnes mises en cause, identifiées comme des employés de l’établissement, ont été placées en garde à vue.

Dans un communiqué publié le 26 décembre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, avait déjà alerté sur cette pratique urbaine jugée de plus en plus préoccupante, notamment à l’approche des festivités du Nouvel An.

Le ministre avait souligné l’utilisation inquiétante d’engins pyrotechniques dans le cadre de ce phénomène appelé communément « guerre des pétards », observé dans certains quartiers de Dakar.

Face à cette situation, il avait donné des directives strictes aux forces de défense et de sécurité afin de renforcer les contrôles et les actions de prévention sur l’ensemble du territoire national.




