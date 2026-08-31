Le mis en cause a été déféré au parquet ce mardi 1er septembre 2026. Il est poursuivi, selon les éléments de l’enquête, pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage d’une arme blanche commis la nuit, ainsi que pour viol collectif.





Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 novembre 2025. À cette époque, une dame avait saisi les services de police après avoir été agressée alors qu’elle se rendait à son lieu de travail.





Dans sa plainte, la victime avait déclaré qu’elle avait été interceptée, le 29 novembre vers 5 heures du matin, par deux individus aux abords du camp de transmission. Sous la menace d’un poignard et d’un dispositif présenté comme une pompe asphyxiante, les deux hommes lui auraient dérobé son iPhone 14.





Les agresseurs l’auraient ensuite contrainte à les suivre jusqu’à un bâtiment en construction, où elle aurait subi un viol collectif.





À la suite de la plainte, les enquêteurs avaient rapidement progressé dans leurs investigations et identifié l’un des suspects. Ce dernier avait été interpellé, tandis que son présumé complice était parvenu à prendre la fuite.





Pendant plusieurs mois, les policiers ont poursuivi leurs recherches afin de localiser le fugitif. Les investigations de la Brigade de recherches ont finalement permis de retrouver sa trace.





Le suspect a été interpellé le 1er septembre 2026. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon les éléments communiqués par les enquêteurs.





Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré au parquet pour les faits présumés d’association de malfaiteurs, de vol en réunion avec violence et usage d’une arme blanche commis la nuit, ainsi que de viol collectif.



L’enquête devra désormais permettre à la justice de déterminer précisément le rôle de chacun des mis en cause dans cette affaire.

