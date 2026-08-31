Selon les informations rapportées par L’Observateur, plusieurs plaintes ont été déposées contre le mis en cause par des personnes qui lui reprochent de ne pas avoir livré les véhicules commandés après avoir reçu des sommes d’argent. Le préjudice provisoirement évalué dans les différentes plaintes dépasse 114 millions de FCFA.





Une plainte déclenche l’enquête

L’affaire aurait connu un tournant le 27 août 2026, à la suite d’une plainte déposée par l’agent de police O. S. M. Ce dernier affirme avoir remis la somme de 1,8 million de FCFA à Abdoulaye Cissé pour l’acquisition d’un véhicule.





Mais, selon sa plainte, le véhicule n’aurait jamais été livré et l’argent ne lui aurait pas non plus été restitué. Les investigations menées par les policiers ont ensuite permis de découvrir l’existence de plusieurs autres personnes faisant état de problèmes similaires.





Plus de huit plaintes auraient ainsi été enregistrées contre le vendeur de voitures.





La police le retrouve à Kaolack

Au cours de l’enquête, les policiers auraient appris, par l’intermédiaire de collaborateurs du mis en cause, que celui-ci séjournait depuis quelques jours à Kaolack pour les besoins du Gamou.





Les enquêteurs se sont alors rendus à son domicile. Abdoulaye Cissé aurait coopéré avec les forces de l’ordre avant d’être conduit au commissariat de Ndorong pour la suite de la procédure.





Interrogé sur les accusations portées contre lui, l’homme d’affaires n’aurait pas contesté l’existence des différentes transactions. Il aurait reconnu connaître plusieurs des plaignants et confirmé que certains d’entre eux avaient effectivement passé des commandes de véhicules.





Il évoque des difficultés financières

Pour expliquer la situation, Abdoulaye Cissé aurait déclaré avoir rencontré d’importantes difficultés financières, lesquelles l’auraient empêché de respecter ses engagements envers ses clients.





Les échanges avec certains plaignants auraient également été particulièrement tendus. Le mis en cause aurait notamment reconnu avoir tenu des propos injurieux à l’égard de certains clients lors de discussions portant sur les véhicules et les sommes versées.





Une Land Cruiser estimée à 100 millions FCFA

Parmi les dossiers examinés par les enquêteurs, celui concernant C. I. N. N. apparaît comme le plus important.





Abdoulaye Cissé aurait reconnu lui devoir une Toyota Land Cruiser neuve, sous douane, dont la valeur est estimée à environ 100 millions de FCFA.





D’autres réclamations ont également été recensées. C. K. réclamerait 1,2 million de FCFA, tandis que E. H. S. D. évoque une dette de 1,1 million. M. T. réclamerait 475 000 FCFA et B. M. 4,6 millions de FCFA.





Un agent des Douanes, E. H. M. S., affirme pour sa part avoir un différend portant sur 3,020 millions de FCFA.





Une ressortissante gambienne, A. N., figure également parmi les plaignants. Elle attendrait un véhicule de marque Chrysler évalué à environ 2 millions de FCFA.





Le préjudice pourrait encore augmenter

À ce stade de l’enquête, le montant cumulé des sommes et véhicules réclamés est estimé à 114,195 millions de FCFA.





Ce chiffre reste toutefois provisoire. D’après les informations rapportées par L’Observateur, d’autres personnes pourraient encore se manifester et déposer plainte contre le vendeur de véhicules.



L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des transactions, les sommes effectivement versées et les circonstances dans lesquelles les engagements commerciaux n’auraient pas été honorés. La suite de la procédure devra également permettre de déterminer les éventuelles responsabilités pénales dans cette affaire.

