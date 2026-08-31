La scène a provoqué une importante panique dans le secteur. Face aux tirs et à la menace des hommes armés, les personnes présentes dans la boulangerie-pâtisserie auraient été contraintes de se mettre à l’abri.

Les assaillants se seraient ensuite introduits dans le commerce avant de s’emparer de l’argent disponible. Le montant exact du butin n’est pas encore connu.



Après leur opération, les individus cagoulés ont rapidement regagné leurs deux véhicules 4x4 avant de prendre la fuite en direction de Zac Ba.



Alertées, les forces de sécurité se sont déployées dans le secteur afin de procéder aux premières constatations. Des éléments susceptibles d’aider à l’identification des braqueurs auraient été recherchés sur les lieux.



Une enquête devrait permettre de déterminer le nombre exact d’assaillants, leur itinéraire et la nature des armes utilisées lors de cette attaque.



Ce braquage, perpétré en pleine soirée sur un axe très fréquenté de Nguinth, suscite une vive inquiétude parmi les riverains et les commerçants du secteur.

Selon les informations recueillies sur place, les malfaiteurs sont arrivés à bord de deux véhicules 4x4. À leur descente, ils auraient ouvert le feu avec des armes à feu, tirant plusieurs balles réelles afin d’intimider les personnes présentes et de faciliter leur opération.