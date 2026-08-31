Les importations d’oignons reprennent au Sénégal après plusieurs mois de suspension

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé la fin du gel des importations d’oignons, à compter du lundi 31 août 2026. La mesure, en vigueur depuis le 16 janvier dernier, avait été instaurée afin de favoriser la commercialisation de la production nationale et de préserver les débouchés des producteurs locaux.

Après plusieurs mois de régulation, les autorités considèrent désormais que la situation des disponibilités sur le marché intérieur permet une reprise des importations. Cette décision vise principalement à maintenir un approvisionnement régulier du pays tout en veillant à la stabilité des prix.

Dans son communiqué publié le 31 août, le ministère invite les importateurs à se rapprocher de l’Agence de régulation des marchés (ARM) afin de prendre les dispositions nécessaires pour appliquer cette nouvelle mesure.

Les différents acteurs de la filière sont également appelés à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme.

La reprise des importations doit ainsi permettre de concilier la disponibilité de l’oignon sur le marché avec la protection de la production locale et la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs.