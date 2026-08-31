L’affaire a débuté à la suite d’une plainte déposée par F. Niang. Selon les accusations rapportées à la barre, A. Diop se serait introduite dans le domicile de la partie civile aux alentours de 21 heures. Un téléphone portable de marque Tecno ainsi qu’une somme de 50 000 francs CFA auraient alors disparu.





Après avoir constaté la disparition de ses biens, F. Niang et des membres de sa famille auraient entrepris des recherches pour retrouver la jeune femme. Leurs soupçons se seraient rapidement portés sur A. Diop, qu’ils auraient finalement retrouvée dans une boutique alors qu’elle achetait de la boisson.





Une fouille effectuée sur place n’aurait cependant permis de retrouver ni le téléphone portable ni les 50 000 francs CFA. Malgré cela, les recherches se sont poursuivies. En suivant les traces de la jeune femme, les proches de la partie civile auraient finalement retrouvé le téléphone abandonné sur le chemin.





A. Diop a par la suite été interpellée puis placée sous mandat de dépôt. Devant les enquêteurs puis à la barre, elle a maintenu sa version des faits et rejeté les accusations de vol.





« Je suis entrée pour uriner »

À l’audience, la prévenue a néanmoins reconnu un élément essentiel du dossier : elle était bien entrée dans le domicile de F. Niang. Mais selon elle, cette présence n’avait aucun rapport avec un quelconque vol.





A. Diop explique qu’elle était initialement partie rendre visite à son tailleur, Ndongo. Constatant que ce dernier n’était pas présent, elle aurait ensuite décidé de se rendre chez F. Niang, affirmant avoir eu besoin d’uriner.





Elle soutient surtout avoir obtenu l’autorisation d'entrer dans la maison auprès du père de la partie civile. Pour elle, cette autorisation suffit à expliquer sa présence sur les lieux et ne constitue en aucun cas une preuve de vol.





La prévenue a également insisté sur le fait qu’une fouille avait été effectuée après son interpellation, sans que le téléphone ou l’argent recherché ne soient retrouvés en sa possession.





« Je n’ai rien volé dans ce domicile. Ils m’ont fouillée et n’ont rien trouvé sur moi », a-t-elle déclaré à la barre.





Le téléphone retrouvé sur le chemin

L’un des éléments au cœur du dossier reste toutefois la découverte du téléphone portable. Selon les déclarations rapportées à l’audience, l’appareil aurait été retrouvé abandonné sur le chemin suivi après la sortie de la maison.





La défense de la prévenue repose donc principalement sur l’absence de découverte du téléphone et de l’argent sur elle au moment de son interpellation, ainsi que sur son explication concernant sa présence dans le domicile.





De son côté, le parquet a requis l’application de la loi.



Après les débats, le tribunal n’a pas rendu sa décision immédiatement. L’affaire a été mise en délibéré. A. Diop devra ainsi attendre le 14 septembre 2026, date à laquelle elle connaîtra la décision de la justice sur cette affaire de vol présumé.

