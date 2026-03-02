Trahi par son propre sang : 10 millions et une TMAX emportés

Le 3 mars 2026, le Commissariat du Premier Arrondissement de Thiès a enregistré une plainte pour vol déposée par I. Mané contre son propre fils, A. Mané. Une affaire douloureuse qui met en lumière une trahison familiale aux lourdes conséquences.





Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait profité du calme qui régnait dans la maison pour commettre plusieurs vols successifs.



A. Mané se serait d’abord introduit par effraction dans la chambre de sa grand-mère paternelle. Il y aurait dérobé environ 10 millions de FCFA en espèces, ainsi que des bijoux en or et en métal jaune.





Dans la foulée, il aurait subtilisé dans le garage familial une moto de type TMAX appartenant à son petit frère. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est également emparé du téléphone portable TECNO Spark 10 de son père, avec la carte SIM.





Un véritable pillage du patrimoine familial.



Les investigations techniques ont permis de localiser le téléphone dérobé au quartier Médina Baye, à Kaolack. Alerté, le Commissariat central de Kaolack a rapidement mis en place un dispositif qui a permis l’interpellation du suspect aux abords du marché central.





La coopération entre les services de police de Thiès et de Kaolack s’est révélée déterminante dans la résolution rapide de l’affaire.



Au moment de son arrestation, le jeune homme qui se présente comme coiffeur, était en possession d’un impressionnant butin :



Deux iPhones haut de gamme (12 Pro Max et 15 Pro Max)

Plusieurs bijoux en métal jaune

Une montre de marque Rado

Une carte bancaire CMS au nom de sa grand-mère

Des vêtements neufs

Une somme de 1 755 500 FCFA en liquide

La moto TMAX volée



Un luxe soudain qui a éveillé les soupçons et confirmé l’ampleur du préjudice.



Face aux enquêteurs, A. Mané a reconnu les faits sans détour. Il a admis avoir utilisé une partie de l’argent volé pour s’offrir téléphones et habits, et nourrissait un projet de voyage à l’étranger. Un rêve d’exil qu’il comptait financer sur le dos de sa propre famille.





Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès a été informé. Une enquête est en cours afin de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire qui soulève, au-delà du vol, une profonde fracture familiale.

