Visite officielle d’Ousmane Sonko au Maroc : un partenariat sénégalo-marocain en pleine dynamique





Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle au Maroc les 26 et 27 janvier 2026, à l’occasion de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc. L’information a été rendue publique par le Bureau d’information et de communication gouvernemental (BIC-Gouvernemental).



Dans une note transmise à l’APS, le BIC précise que ce déplacement s’inscrit dans la continuité du renforcement des relations historiques et du partenariat stratégique unissant Dakar et Rabat. Les autorités soulignent le caractère solide et exemplaire des liens diplomatiques entre les deux pays.



La coopération bilatérale couvre de nombreux secteurs, notamment l’économie et les finances, mais aussi des domaines jugés stratégiques tels que l’enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les mines, la pêche, l’hydraulique, l’habitat et la justice.



Sur le plan commercial, les échanges entre le Sénégal et le Maroc ont connu une évolution positive ces dernières années. En 2024, les exportations sénégalaises vers le Maroc ont atteint 24,7 milliards de FCFA, contre 19,6 milliards en 2023, soit une progression de 26,2 %. Cette hausse est principalement portée par les produits issus des secteurs halieutique et agroalimentaire.



Les principaux produits exportés par le Sénégal comprennent les poissons frais, les conserves de thon et de sardine, la pâte d’arachide, la noix de coco, la noix de cajou, ainsi que des produits horticoles comme les piments et les mangues.



Du côté des importations sénégalaises en provenance du Maroc, leur valeur s’est établie à 147,0 milliards de FCFA en 2024, enregistrant une augmentation de 19,2 % par rapport à 2023, après une hausse plus marquée de 33,6 % entre 2022 et 2023. Ces importations sont majoritairement constituées de produits manufacturés et de biens de consommation courante.



Les produits importés incluent notamment les pâtes alimentaires, le couscous et les pains préparés, les détergents et savons, les articles de boulonnerie et de visserie, ainsi que les fruits et légumes, en particulier les agrumes.



En matière d’investissement direct étranger, la coopération se traduit par une présence marocaine croissante dans le secteur privé sénégalais et par des partenariats public-privé visant à soutenir la production locale et le développement des chaînes de valeur. Le stock d’investissements marocains au Sénégal est passé d’environ 105 millions de dollars américains en 2016 et 2017 à 116 millions en 2018, avant d’atteindre près de 136 millions en 2019.



Cette progression reflète un ancrage financier et stratégique renforcé des groupes marocains, notamment dans les services financiers, l’immobilier, les télécommunications et les services aux entreprises. Le BIC-Gouvernemental relève également l’implantation accrue d’entreprises marocaines dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, la pharmacie, l’énergie, les bâtiments et travaux publics, les mines et les services.



Par ailleurs, plusieurs institutions bancaires marocaines de premier plan opèrent au Sénégal, dont la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur (BMCE), Attijariwafa Bank et la Banque Centrale Populaire à travers Banque Atlantique. Des institutions marocaines sont également présentes dans le secteur de la microfinance.

