Violences à Diamaguène Sicap Mbao : Des faux Kankourang arrêtés après deux nuits d’agressions





Munis de machettes et d’armes blanches, ces individus ont semé la terreur, pourchassant et brutalisant les habitants. Selon le récit de Les Échos, ils escaladaient les murs des maisons pour y dérober des biens de valeur, n’hésitant pas à frapper les occupants. Une jeune fille se serait même évanouie de peur face à ces faux Kankourang.



Alertées, les forces de l’ordre ont mené une première opération qui a conduit à l’arrestation de quatre suspects en possession de tenues traditionnelles et d’armes. Mais dès le lendemain, un autre groupe a attaqué un secteur voisin, déclenchant une confrontation avec les jeunes du quartier. Lors de cette altercation, un habitant a été agressé et dépouillé de son ordinateur portable. La police est intervenue une nouvelle fois et a procédé à quatre autres interpellations.



Au total, huit individus ont été arrêtés puis déférés devant le parquet de Pikine/Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols avec violence nocturnes, détention illégale d’armes blanches et participation à une manifestation non autorisée.

