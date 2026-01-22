Un véhicule des Douanes termine sa course dans une boutique après une poursuite

Selon des informations rapportées par Seneweb, les agents de la brigade des Douanes étaient engagés dans une opération de contrôle ciblant des motos et des véhicules en situation irrégulière. C’est dans ce cadre qu’ils ont tenté d’intercepter un motocycliste circulant à vive allure.





Refusant d’obtempérer, le conducteur de la moto a pris la fuite, déclenchant une course-poursuite à travers les artères de la commune. La situation s’est brusquement compliquée à l’approche d’un virage dangereux. Le motocycliste a perdu le contrôle de son engin avant de chuter lourdement sur la chaussée.





Presque au même moment, le conducteur du véhicule des Douanes, confronté aux mêmes contraintes de trajectoire et à la vitesse de l’intervention, a lui aussi perdu la maîtrise du volant. Le véhicule administratif a quitté la route et s’est violemment encastré dans une boutique située en bordure de la chaussée.





L’impact a provoqué d’importants dégâts matériels. La devanture du commerce a été sérieusement endommagée, tandis que l’avant du véhicule des Douanes a subi de lourdes avaries. L’intervention d’un camion de dépannage a été nécessaire pour extraire l’automobile accidentée.





Profitant de la confusion après sa chute, le motocycliste a réussi à prendre la fuite. Il demeure, à l’heure actuelle, introuvable et activement recherché.





Si les pertes matérielles sont considérables, l’absence de victimes humaines constitue le principal soulagement dans cet incident spectaculaire, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques dans une zone fréquentée.

