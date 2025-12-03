Un réseau de fraude financière démantelé par la Section de Recherches de Dakar





La Section de Recherches (SR) de Dakar a démantelé un réseau impliqué dans des pratiques de fraude financière, à la suite d’une plainte déposée contre X. Après plusieurs semaines d’enquête, les enquêteurs ont organisé une opération ciblée qui a abouti à l’interpellation de quatre personnes soupçonnées d’avoir mis en place un système très structuré de détournement de fonds.



Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les mis en cause produisaient de faux documents d’identité afin d’effectuer des changements d’abonnés sur des numéros de téléphone soigneusement sélectionnés. Grâce à cette méthode, ils parvenaient à réinitialiser les codes d’accès des titulaires légitimes, avant de réaliser des transferts d’argent non autorisés depuis leurs comptes bancaires vers des portefeuilles électroniques Orange Money et Wave spécialement créés pour mener ces opérations.



Les quatre individus sont actuellement placés en garde à vue pour des faits liés à la fabrication et l’usage de faux documents, l’utilisation frauduleuse de lignes téléphoniques et des opérations financières irrégulières. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels collaborateurs et de retracer l’ensemble du fonctionnement de ce réseau.



