L'Actualité au Sénégal

UCAD : Violents affrontements sur le campus, le mouvement étudiant s’étend à plusieurs universités


Rédigé le Mardi 2 Décembre 2025 à 08:54 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La tension est encore montée d’un cran lundi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le campus pédagogique a été le théâtre d’affrontements d’une rare intensité entre le Collectif des amicales et les forces de l’ordre, déployées massivement, avec notamment deux chars anti-émeutes. Le bilan provisoire fait état de cinq policiers blessés dont un officier et d’un responsable estudiantin souffrant d’une fracture au bras, en plus de nombreux blessés légers.


UCAD : Violents affrontements sur le campus, le mouvement étudiant s’étend à plusieurs universités

Les étudiants dénoncent une intrusion policière dans un espace académique protégé par les « franchises universitaires ». Une interprétation contestée par la police, qui soutient que celles-ci ne s’appliquent qu’au campus social, non au pédagogique.

En réaction, le Collectif des amicales a décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques jusqu’à nouvel ordre, durcissant davantage le mouvement.

Pendant ce temps, la colère étudiante gagne du terrain dans le pays. À l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), la grogne s’est amplifiée après le retrait de plus de 7 000 étudiants des listes de boursiers et les retards répétés du paiement des allocations des étudiants en Master. Les manifestations y ont occasionné d’importants dégâts matériels et perturbé la circulation.

Même ambiance explosive à l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), où des routes ont été barricadées pour contraindre les autorités à réagir.

Face à la propagation du mouvement et à la radicalisation des actions, l’État a dû intervenir. La Direction des bourses assure que le paiement des allocations démarre dès ce mardi, dans l’espoir de calmer les esprits et de rétablir un climat plus serein dans les campus.



Lat Soukabé Fall

