Thiès : le président d’ETIC annonce des poursuites pour refus d’accès à l’information



Selon M. Dème, cette démarche judiciaire fait suite à une demande officielle introduite le 8 janvier 2026, dans le cadre de l’application de la loi sur l’accès à l’information publique. Des courriers avaient été adressés simultanément à la Présidence de la République, à la Primature et au ministère des Finances, afin d’obtenir un renseignement qu’il qualifie d’« intérêt public majeur ».





« L’objet de la demande était précis : connaître le montant exact des fonds spéciaux, encore appelés fonds politiques, alloués au président de la République et au Premier ministre pour les exercices budgétaires 2025-2026 », a-t-il expliqué.





Ibrahima Hamidou Dème a tenu à préciser que sa requête ne portait ni sur l’utilisation ni sur la destination de ces fonds, mais uniquement sur leur montant global, objet de nombreuses spéculations dans l’opinion publique.





Cependant, a-t-il regretté, aucune réponse ne lui a été fournie dans le délai légal de 15 jours francs, tel que prévu par l’article 19 de la loi. Le délai étant arrivé à expiration le 28 janvier 2026, le silence observé par les autorités concernées constituerait, selon lui, une violation manifeste et délibérée de la loi.





« Le fait que cette violation émane des plus hautes autorités de l’État, celles-là mêmes qui ont initié et promulgué cette loi, est d’une gravité extrême. Cela montre une absence totale de rupture avec les anciennes pratiques d’opacité et de mépris du droit », a-t-il dénoncé.





C’est dans ce contexte qu’il affirme vouloir engager des poursuites judiciaires contre le Premier ministre et le ministre des Finances pour refus d’accès à l’information, une infraction prévue et sanctionnée par l’article 30 de la loi.





Le président du mouvement ETIC a toutefois précisé ne pas avoir visé le président de la République, rappelant que ce dernier bénéficie d’une immunité constitutionnelle durant l’exercice de son mandat.