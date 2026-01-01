Touba : une fin tragique marque le début de l’année 2026

Le démarrage de l’année 2026 a été assombri par un événement dramatique survenu à Touba. Selon des informations rapportées par Seneweb, un père de famille est décédé après s’être donné la mort à l’aide d’une arme à feu.



Le bruit de la détonation a immédiatement attiré l’attention des riverains, qui ont alerté les forces de l’ordre. Des agents du commissariat d’arrondissement de Ndamatou se sont rendus sur place afin d’effectuer les premières constatations.



Après les formalités d’usage, le corps sans vie a été transféré à la morgue de l’hôpital pour les besoins d’une autopsie. Une procédure d’enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances entourant ce drame survenu dès les premières heures de la nouvelle année.

