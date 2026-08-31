Ndiabou Diallo est poursuivie pour abus de confiance dans un dossier portant sur plusieurs millions de francs CFA. Le montant évoqué dans la procédure est de 18,488 millions de francs CFA.





L’affaire concerne la gestion des fonds d’une agence de transfert d’argent. Un écart important aurait été constaté, conduisant à l’ouverture d’une procédure judiciaire contre la gérante.





Le dossier a été soumis à la justice, qui doit déterminer les circonstances exactes de la disparition des fonds et établir les éventuelles responsabilités.





Le parquet a requis une peine d’un an de prison ferme contre la prévenue.





Cette affaire intervient dans un contexte où les agences de transfert d’argent jouent un rôle central dans les transactions quotidiennes au Sénégal. La gestion de sommes importantes impose ainsi des procédures strictes de contrôle afin d’éviter les détournements et les erreurs de caisse.





La décision définitive du tribunal permettra de connaître le sort judiciaire réservé à la prévenue.

