Selon les informations rapportées par Seneweb, les habitants ont découvert ses chaussures à proximité du puits. Cette découverte a rapidement suscité l’inquiétude et conduit à l’alerte des secours.





Les sapeurs-pompiers ainsi que les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place. Après plusieurs opérations, les secours sont finalement parvenus à récupérer le corps sans vie de la victime.





La dépouille a ensuite été transportée à la morgue de l’hôpital de Bambey.





Les témoignages recueillis sur place indiqueraient que la victime souffrait de troubles psychiques récurrents et bénéficiait d’un suivi médical.





Les circonstances exactes de sa mort restent néanmoins à établir. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément ce qui s’est passé avant sa chute dans le puits.





Le drame a plongé les habitants de Ndiréne dans la consternation, alors que la famille tente désormais de comprendre les circonstances ayant conduit à cette disparition tragique.

