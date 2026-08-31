Le secteur de l’élevage traverse une période particulièrement préoccupante dans certaines zones de Thiès. Depuis l’apparition des premiers cas, plusieurs éleveurs constatent une mortalité importante de leurs moutons. Le bilan communiqué fait état de 57 animaux morts, tandis que d’autres bêtes présenteraient également des signes inquiétants.





Face à la multiplication des cas, la crainte d’une propagation au sein des troupeaux gagne du terrain. Les éleveurs, qui dépendent en grande partie de leurs animaux pour leurs revenus, redoutent notamment des pertes économiques importantes si la maladie continue de progresser.





La situation est d’autant plus préoccupante que de nouveaux cas viennent d’être enregistrés. Pour les propriétaires de troupeaux, chaque nouvelle mort constitue un coup dur et renforce les interrogations sur l’origine de cette maladie et les moyens de l’arrêter.





Pour l’heure, il convient toutefois d’éviter de tirer des conclusions définitives sur la nature exacte de l’épidémie sans diagnostic vétérinaire. Des analyses et examens sont nécessaires pour déterminer la cause de la mortalité et identifier les mesures sanitaires adaptées.





Les éleveurs appellent ainsi à une intervention rapide des services compétents afin d’évaluer l’état des troupeaux, d’identifier la maladie et de mettre en place, si nécessaire, des mesures de prévention pour éviter sa propagation.





Au-delà du bilan de 57 moutons morts, c’est donc toute une activité économique qui se retrouve sous pression. Les prochaines heures et les résultats des investigations vétérinaires seront particulièrement suivis par les éleveurs et les acteurs du secteur à Thiès.



En attendant, la vigilance reste de mise dans les élevages concernés, alors que de nouveaux cas continuent d’être signalés.

