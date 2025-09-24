Tivaouane : le stade municipal fermé après des actes de vandalisme

Menu
Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 13:21 | Lu 52 fois


Le maire de Tivaouane a ordonné la fermeture du stade municipal après des actes de vandalisme ayant causé des dégâts estimés à 500 000 FCFA. Les activités sportives sont suspendues jusqu’à réparation.


Un stade fermé après des dégradations

Le maire de Tivaouane a pris un arrêté municipal mercredi pour fermer le stade municipal jusqu’à sa remise en état. Cette décision fait suite à des actes de vandalisme survenus dans la nuit du 22 au 23 septembre.

Des dégâts matériels importants

Les auteurs ont arraché une partie du gazon synthétique, détruit les bandes de jonction et déchiré les filets, pour un préjudice estimé à 500 000 FCFA. Un huissier a procédé aux constats et une plainte contre X a été déposée.

Suspension de toutes les activités

Toutes les activités sportives, culturelles et récréatives sont suspendues dans l’enceinte du stade. Des travaux de réfection ont déjà commencé, mais la réouverture n’aura lieu qu’après la remise en état complète.

Contexte tendu à Tivaouane

Ces incidents surviennent après des rencontres du championnat populaire de la zone 1 B. L’an dernier déjà, le préfet avait suspendu le mouvement navétane suite à des violences.

