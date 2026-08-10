Pour cette édition, 204 agents sont mobilisés, dont une centaine mise à disposition par la mairie. Le dispositif comprend également un important matériel de terrain, notamment des drones destinés à l’évaluation et à la surveillance des zones à risque.





Selon le capitaine Armand Seck, commandant de la Brigade régionale d’hygiène de Thiès, cette opération, menée sous la coordination du directeur régional de la Santé de Thiès, vise à renforcer la prévention et la sécurité sanitaire durant le grand rassemblement religieux.





Les agents seront répartis en deux groupes et interviendront aussi bien sur le terrain qu'auprès des populations. Une place particulière sera accordée aux femmes, qui participeront à la sensibilisation dans les domiciles. Les délégués de quartier et les acteurs communautaires seront également associés aux opérations afin de renforcer la proximité avec les habitants.





Sensibilisation, contrôle et salubrité





La stratégie du Service d’hygiène repose sur trois principaux axes. Le premier concerne la sensibilisation. Des campagnes seront menées à travers les radios, les télévisions locales ainsi que des caravanes qui sillonneront les différents quartiers de Tivaouane.





Le deuxième axe porte sur le renforcement de la police de l’hygiène, notamment le contrôle des produits alimentaires commercialisés durant la période du Gamou. Le capitaine Armand Seck a rappelé qu’un camion transportant des boissons impropres à la consommation avait été intercepté la semaine dernière.





« Tout commerçant qui introduira des produits impropres sera interpellé », a-t-il averti, annonçant une vigilance accrue durant les prochains jours.





Le troisième volet concerne la salubrité publique. Les services d’hygiène comptent notamment lutter contre les dépôts sauvages d’ordures et éliminer les gîtes larvaires susceptibles de favoriser la prolifération des moustiques et l’apparition de maladies.





Les drones pour cibler les zones à risque





Cette année, le dispositif prévoit également un démarrage précoce de la lutte antivectorielle. Des évaluations seront effectuées à l’aide de drones afin d’identifier les zones présentant les plus grands risques et d'orienter les interventions des équipes.





« Les drones vont nous appuyer au fur et à mesure de l’avancée du dispositif », a expliqué le capitaine Armand Seck.





Le commandant de la Brigade régionale d’hygiène s’est également félicité de l’implication des délégués de quartier, considérés comme des relais essentiels pour mener une sensibilisation de proximité avant et pendant le Gamou.





De son côté, l’adjoint au gouverneur de Thiès, Babacar Sadikh Niang, a salué l’engagement des acteurs communautaires et la coordination entre les différents services mobilisés. Il a appelé les populations à rester vigilantes et à signaler tout comportement ou produit suspect aux services compétents.





Avec ce dispositif, les autorités entendent anticiper les risques sanitaires et renforcer la prévention afin d’assurer de meilleures conditions d’accueil aux milliers de fidèles attendus à Tivaouane pour le Gamou 2026.