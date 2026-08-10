La cérémonie, qui a débuté aux environs de 11 heures, s’est déroulée dans une ambiance mêlant émotion, bilan, discours et démonstrations d’adhésion politique. Elle s’est finalement achevée vers 17 heures, soit près de six heures après son démarrage.





Serigne Mbacké Lô : « Les fonctions passent, les convictions demeurent »

Dans son discours d’au revoir, le directeur sortant a dressé le bilan de son passage à la tête du CROUS de Thiès, tout en affichant une certaine sérénité au moment de céder sa place.





« Les fonctions passent. Les convictions demeurent », a-t-il déclaré, avant de féliciter son successeur et de lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle mission.





Serigne Mbacké Lô a également assuré Cheikh Tidiane Gaye de sa disponibilité pour l'accompagner dans sa prise de fonction. Il a notamment estimé que le nouveau directeur hérite d’une administration structurée, portée par une équipe expérimentée et compétente.





Il a par ailleurs appelé les agents du CROUS à accompagner le nouveau responsable avec loyauté, disponibilité et professionnalisme, en insistant sur la nécessité d’assurer la continuité du service public.





« Je ne quitte pas le service public universitaire »

Cette passation ne signifie pas pour autant la fin de l’engagement de Serigne Mbacké Lô dans le secteur universitaire. Agent de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, il avait été détaché temporairement au CROUS.





Il doit ainsi retrouver son université, où il a déjà consacré plusieurs années à la gestion des étudiants et à l’amélioration des services qui leur sont destinés.





« Le lieu change. La fonction change. Mais la mission demeure : servir les étudiants », a-t-il fait savoir.





Une mission qui, selon lui, accompagne son parcours professionnel depuis près de treize ans. Les nombreux témoignages reçus d’étudiants et d’anciens étudiants au cours des dernières années ont, dit-il, renforcé son sentiment d’avoir consacré une partie importante de son parcours au service de la communauté universitaire.





Cheikh Tidiane Gaye affiche ses ambitions

Désormais aux commandes du CROUS de Thiès, Cheikh Tidiane Gaye veut imprimer sa marque. Sa priorité affichée reste l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants.





Le nouveau directeur entend également travailler à l’amélioration de l’environnement professionnel des agents et au renforcement des relations avec les différents partenaires de l’institution.





Sa vision repose notamment sur trois objectifs : permettre aux étudiants de constater des améliorations concrètes dans leurs conditions de vie et d’études, offrir au personnel un cadre de travail plus performant et valorisant, et faire du CROUS de Thiès un partenaire fiable, moderne et efficace.





Cheikh Tidiane Gaye entend par ailleurs inscrire son action dans les orientations de la tutelle et privilégier les résultats concrets.





« Des paroles aux actes. Des orientations aux résultats. Des engagements aux réalisations », a-t-il martelé.





« Je viens servir, pas me servir »

Le nouveau directeur a également voulu donner le ton de son mandat à travers un discours axé sur le service public et la responsabilité.





« Je viens servir, pas me servir. Je viens rassembler, pas diviser. Je viens construire, pas déconstruire », a-t-il déclaré.





À travers ces propos, Cheikh Tidiane Gaye affirme vouloir placer son mandat sous le signe du rassemblement, de la responsabilité et de la transformation du service public universitaire.





Son ambition est de faire du CROUS de Thiès une institution plus moderne, plus performante et davantage tournée vers les besoins des étudiants.





Pour atteindre cet objectif, il mise sur quatre principes : le dialogue, la responsabilité, la transparence et la performance.





Une cérémonie marquée par le folklore politique

Au-delà des discours institutionnels et des moments d’émotion, la cérémonie de passation a également été marquée par des affichages d’appartenance politique.





Entre slogans, manifestations de fidélité et moments de folklore, la dimension politique n’est pas passée inaperçue au cours de cette rencontre.





Démarrée à 11 heures, la cérémonie s’est poursuivie pendant près de six heures avant de prendre fin aux alentours de 17 heures.



Avec l’arrivée de Cheikh Tidiane Gaye, le CROUS de Thiès ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire, avec une promesse affichée : faire de l’amélioration des conditions des étudiants et de la performance du service public universitaire les principales priorités du nouveau mandat.

