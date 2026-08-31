D’après les premières informations disponibles, les malfaiteurs étaient munis de pistolets. À leur arrivée dans le commerce, ils auraient tiré plusieurs coups de sommation afin de tenir en respect le gérant et les personnes présentes sur les lieux.





Pris de panique face à la menace, les occupants n’ont pu opposer de résistance. Les assaillants en ont profité pour récupérer une importante somme d’argent liquide ainsi que plusieurs biens appartenant au gérant du point de transfert.





Après leur forfait, les braqueurs ont rapidement quitté les lieux à bord d’un véhicule. Le montant exact de l’argent et de la valeur des biens emportés n’était pas encore connu au moment des premières constatations.





Alertés peu après les faits, les éléments de la Police nationale se sont rendus sur place. Les enquêteurs ont sécurisé les lieux et effectué les premières constatations, notamment à la recherche d’indices pouvant permettre d’identifier les auteurs.





Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du braquage, d’identifier les membres du groupe et de retrouver leur véhicule ainsi que leur éventuelle cachette.



Ce nouveau braquage relance par ailleurs les inquiétudes liées à la sécurité des commerces et points de transfert d’argent dans certains quartiers de Thiès. Les investigations policières devront désormais permettre de déterminer si cette attaque est l’œuvre d’un groupe organisé et si les auteurs pourraient être impliqués dans d’autres faits similaires.

