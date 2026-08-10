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Thiès : un homme de 60 ans échappe au pire après une chute évitée de justesse


Rédigé le Mardi 11 Août 2026 à 00:00 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une intervention spectaculaire des sapeurs-pompiers a permis de sauver, ce lundi 10 août 2026 à Thiès, un homme d’une soixantaine d’années qui s’était retrouvé bloqué au sommet d’un arbre d’environ 12 mètres.


Thiès : un homme de 60 ans échappe au pire après une chute évitée de justesse

L’homme tentait de couper des branches lorsqu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de redescendre par ses propres moyens. Coincé à plusieurs mètres du sol, il est resté dans cette position périlleuse pendant près de 45 minutes, sous les regards inquiets des témoins présents sur les lieux.
 

Alertés par les riverains, les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Thiès se sont rapidement rendus sur place. Deux véhicules d’intervention ainsi qu’une importante équipe de secours ont été mobilisés pour mener l’opération de sauvetage.
 

Grâce à leur matériel adapté et à leur savoir-faire, les soldats du feu sont finalement parvenus à extraire le sexagénaire de l’arbre sans qu’il ne soit blessé. Il a ensuite été évacué vers le centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène pour des soins et des contrôles médicaux.
 
Cette intervention spectaculaire rappelle une nouvelle fois l’importance de la prudence lors des travaux en hauteur et met en lumière la réactivité des sapeurs-pompiers face aux situations d’urgence.



Lat Soukabé Fall

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