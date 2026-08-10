L’homme tentait de couper des branches lorsqu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de redescendre par ses propres moyens. Coincé à plusieurs mètres du sol, il est resté dans cette position périlleuse pendant près de 45 minutes, sous les regards inquiets des témoins présents sur les lieux.





Alertés par les riverains, les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Thiès se sont rapidement rendus sur place. Deux véhicules d’intervention ainsi qu’une importante équipe de secours ont été mobilisés pour mener l’opération de sauvetage.





Grâce à leur matériel adapté et à leur savoir-faire, les soldats du feu sont finalement parvenus à extraire le sexagénaire de l’arbre sans qu’il ne soit blessé. Il a ensuite été évacué vers le centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène pour des soins et des contrôles médicaux.



Cette intervention spectaculaire rappelle une nouvelle fois l’importance de la prudence lors des travaux en hauteur et met en lumière la réactivité des sapeurs-pompiers face aux situations d’urgence.

