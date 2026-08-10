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Thiès : les sapeurs-pompiers sauvent in extremis un homme de 60 ans coincé au sommet d’un arbre de 12 mètres


Rédigé le Lundi 10 Août 2026 à 19:39 | Lu 155 fois Rédigé par


Une scène spectaculaire s’est produite ce lundi à Thiès. Un homme âgé d’une soixantaine d’années s’est retrouvé coincé au sommet d’un arbre d’environ 12 mètres de hauteur alors qu’il tentait d’en couper les branches.


Thiès : les sapeurs-pompiers sauvent in extremis un homme de 60 ans coincé au sommet d’un arbre de 12 mètres
Selon les informations recueillies, le sexagénaire est resté bloqué pendant près de 45 minutes, dans une situation particulièrement délicate. Incapable de redescendre par ses propres moyens, il a suscité l’inquiétude des témoins présents sur les lieux. Face à l’urgence, ces derniers ont rapidement alerté les sapeurs-pompiers. Deux véhicules d’intervention, ainsi qu’une importante équipe de secours, ont été mobilisés pour porter assistance à la victime. À leur arrivée sur les lieux, les soldats du feu ont immédiatement procédé à l’opération de sauvetage. Grâce à leur professionnalisme et à leur matériel adapté, ils sont parvenus à extraire l’homme sain et sauf de cette situation périlleuse. Après son sauvetage, la victime a été évacuée vers l’hôpital Ahmad Sakhir Ndjéguène de Thiès afin d’y recevoir les soins nécessaires. Une intervention qui témoigne une nouvelle fois de la réactivité et du professionnalisme des sapeurs-pompiers face aux situations d’urgence.



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