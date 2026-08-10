Selon les informations recueillies, le sexagénaire est resté bloqué pendant près de 45 minutes, dans une situation particulièrement délicate. Incapable de redescendre par ses propres moyens, il a suscité l’inquiétude des témoins présents sur les lieux. Face à l’urgence, ces derniers ont rapidement alerté les sapeurs-pompiers. Deux véhicules d’intervention, ainsi qu’une importante équipe de secours, ont été mobilisés pour porter assistance à la victime. À leur arrivée sur les lieux, les soldats du feu ont immédiatement procédé à l’opération de sauvetage. Grâce à leur professionnalisme et à leur matériel adapté, ils sont parvenus à extraire l’homme sain et sauf de cette situation périlleuse. Après son sauvetage, la victime a été évacuée vers l’hôpital Ahmad Sakhir Ndjéguène de Thiès afin d’y recevoir les soins nécessaires. Une intervention qui témoigne une nouvelle fois de la réactivité et du professionnalisme des sapeurs-pompiers face aux situations d’urgence.
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Thiès : les sapeurs-pompiers sauvent in extremis un homme de 60 ans coincé au sommet d’un arbre de 12 mètres
Rédigé le Lundi 10 Août 2026 à 19:39 | Lu 155 fois Rédigé par Hanne Abou
Une scène spectaculaire s’est produite ce lundi à Thiès. Un homme âgé d’une soixantaine d’années s’est retrouvé coincé au sommet d’un arbre d’environ 12 mètres de hauteur alors qu’il tentait d’en couper les branches.
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