Thiès : les sapeurs-pompiers sauvent in extremis un homme de 60 ans coincé au sommet d’un arbre de 12 mètres

Rédigé le Lundi 10 Août 2026 à 19:39 | Lu 155 fois Rédigé par Hanne Abou

Une scène spectaculaire s’est produite ce lundi à Thiès. Un homme âgé d’une soixantaine d’années s’est retrouvé coincé au sommet d’un arbre d’environ 12 mètres de hauteur alors qu’il tentait d’en couper les branches.