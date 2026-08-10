Depuis plusieurs semaines, des habitants de la zone signalaient la disparition de leurs compteurs d’eau. Dans plusieurs cas, les équipements auraient été démontés durant la nuit, provoquant parfois des fuites d’eau au niveau des installations.





Face à la répétition de ces faits, les enquêteurs auraient privilégié la piste d’un réseau organisé spécialisé dans la récupération et la revente de métaux et d’équipements volés.





Les investigations auraient ainsi permis de remonter jusqu’à des intermédiaires susceptibles de réceptionner ou de stocker le matériel dérobé. C’est dans ce cadre que les policiers se seraient rendus dans les locaux de Westaf Metals Sénégal.





La fouille aurait permis de mettre la main sur deux conteneurs remplis de compteurs d’eau portant le logo de Sen-Eau. Des câbles en cuivre présentés comme provenant de Sonatel auraient également été découverts sur place.





Deux personnes, identifiées sous les initiales D. Corréa et C. D. Diouf, auraient été interpellées dans le cadre de l’enquête. Le matériel retrouvé a, pour sa part, été saisi par les enquêteurs afin de permettre son identification et de déterminer sa provenance.



Une tentative de corruption présumée

L’intervention policière aurait également donné lieu à un autre fait particulièrement troublant. Selon L’Observateur, l’un des suspects, D. Corréa, aurait proposé 2,5 millions de francs CFA en espèces aux enquêteurs afin de tenter de mettre fin à la procédure.



La proposition aurait été rejetée par les policiers, qui ont poursuivi leurs investigations.





Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’origine exacte des compteurs et des câbles retrouvés, mais également à identifier les personnes qui auraient participé aux vols, au transport et au stockage du matériel.





L’enquête devra aussi permettre de savoir si Westaf Metals Sénégal était directement impliquée dans le circuit présumé de récupération des équipements ou si les matériels avaient été déposés sur place par des intermédiaires.





Les pertes subies par les entreprises concernées pourraient être importantes. L’Observateur évoque plusieurs dizaines de millions de francs CFA de préjudice pour Sen-Eau et Sonatel.



L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer les responsabilités de chacun.

