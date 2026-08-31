L’affaire s’est déroulée dans un quartier de Thiès où le prévenu connaissait pourtant les occupants de la maison concernée. Selon les éléments du dossier, il aurait été surpris à l’intérieur du domicile de ses voisins aux premières heures de la matinée.





Une présence qui intrigue les occupants

Les faits remontent à une matinée où le prévenu aurait fait irruption dans la maison de ses voisins.





Sa présence à l’intérieur du domicile a rapidement éveillé les soupçons des occupants. Lorsqu’il a été intercepté, deux téléphones portables auraient été retrouvés en sa possession.





La situation a alors pris une tournure judiciaire.





Le propriétaire des appareils a saisi les forces de l’ordre, conduisant à l’interpellation du suspect et à l’ouverture d’une procédure pour vol présumé.





« Je me suis trompé de maison »

Devant les enquêteurs puis devant le tribunal, le prévenu a contesté avoir voulu commettre un vol.





Pour expliquer son intrusion, il a évoqué son état d’ivresse.





Selon sa version, il aurait passé une nuit à boire avant de rentrer chez lui au petit matin. Désorienté, il affirme avoir confondu le domicile de ses voisins avec le sien.





Une explication qui a forcément attiré l’attention à l’audience, d’autant plus que les deux téléphones avaient été retrouvés sur lui.





Une défense basée sur le doute

Le prévenu a donc tenté de convaincre le tribunal qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments permettant d’établir une intention frauduleuse.





La question centrale était notamment de savoir si les éléments du dossier permettaient de démontrer avec certitude qu’il avait pénétré dans la maison dans le but de voler les téléphones.





Les débats ont porté sur les circonstances de son entrée dans le domicile, la découverte des appareils et ses explications concernant son état d’ivresse.





Le tribunal tranche en faveur du prévenu

Après avoir examiné les différents éléments du dossier, le Tribunal d’instance de Thiès a finalement décidé de relaxer le prévenu au bénéfice du doute.



Il quitte donc le tribunal sans condamnation dans cette affaire.





Cette décision rappelle qu’en matière pénale, la culpabilité doit être établie par des éléments suffisamment probants. Même lorsque les circonstances peuvent paraître suspectes, le doute doit profiter au prévenu.



L’affaire aura surtout marqué les esprits par cette défense pour le moins inhabituelle : un homme retrouvé dans la maison de ses voisins avec deux téléphones et qui assure s’être simplement trompé de domicile après une nuit d’ivresse.

