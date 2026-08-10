Ces drames relancent le débat sur la sécurité des piétons sur cette importante artère de la ville. Très fréquentée par les automobilistes, les motocyclistes et les piétons, la route est particulièrement exposée aux risques d’accidents, notamment aux heures de forte circulation.





Les habitants de Som et des quartiers environnants interpellent les autorités compétentes afin que des mesures soient prises pour réduire les risques. Ils réclament notamment un renforcement de la signalisation, une meilleure sécurisation des traversées et des dispositifs permettant aux piétons, particulièrement aux personnes âgées, de circuler en toute sécurité.





Pour les populations, il est urgent d’agir avant qu’un nouveau drame ne survienne. Elles souhaitent que l’axe Som–Lycée Malick Sy fasse l’objet d’une attention particulière de la part des autorités chargées de la circulation et de la sécurité routière.



Au-delà des infrastructures, les habitants appellent également les conducteurs à davantage de prudence et au strict respect des limitations de vitesse. Car sur cet axe très fréquenté de Thiès, quelques secondes d’inattention peuvent avoir des conséquences dramatiques.

