Une dispute qui dégénère

Les deux jeunes hommes se connaissaient bien. Ils avaient tous les deux étudié dans le même daara, au domicile du marabout C. Lo. Si I. Ndilane avait terminé son cursus coranique, il continuait toutefois à fréquenter M. Ndiaye, qui poursuivait ses études.





Selon les informations rapportées par des sources proches du dossier, tout aurait commencé par une discussion au domicile de M. Ndiaye. Le ton serait rapidement monté entre les deux anciens condisciples, avant que l’échange ne dégénère en altercation verbale.





Les deux jeunes auraient ensuite décidé de se retrouver dans un champ situé à proximité de la voie ferrée afin de régler leur différend.





Une première bagarre, puis le retour avec un couteau

Une première confrontation aurait alors éclaté. I. Ndilane, qui aurait été dominé au cours de la bagarre, aurait pris la fuite en direction de son domicile.





Mais l'affrontement ne se serait pas arrêté là. Le jeune homme serait revenu sur les lieux muni d’un couteau, avec l’intention de reprendre la confrontation.





Une seconde bagarre aurait alors éclaté entre les deux anciens condisciples. C’est au cours de cet affrontement que I. Ndilane aurait porté un coup de couteau à M. Ndiaye.





Grièvement atteint, le jeune talibé s’est effondré sur place. Il aurait succombé à ses blessures avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers, selon des sources proches du dossier.





Le suspect déféré au parquet

Alertée après le drame, la brigade territoriale de gendarmerie de Sébikotane a ouvert une enquête. I. Ndilane a été interpellé et placé à la disposition des enquêteurs.





À l’issue des investigations, le mis en cause a été déféré devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet du tribunal de grande instance de Rufisque.



L’enquête devra notamment permettre de déterminer les circonstances exactes de la seconde confrontation et les responsabilités dans ce drame qui a coûté la vie à un jeune talibé.

