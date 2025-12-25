Thiès en 2025 : Une année de modernisation, solidarité et développement

Thiès a amorcé sa transformation en métropole moderne : réhabilitation des routes, pavage des rues et renforcement de l’éclairage public ont rythmé l’année. Le point d’orgue de cette modernisation a été le retour des feux tricolores après plus de 60 ans d’absence. Le 24 décembre 2025, le maire Dr Babacar Diop a inauguré leur mise en service sur cinq carrefours stratégiques : Stade Lat-Dior, EDK, Gare routière, Shell-Lycée Malick Sy et Maniang Soumaré, apportant plus de sécurité aux automobilistes et piétons.



La ville a également mis l’accent sur la solidarité et la sécurité :



Noël solidaire : le 25 décembre, plus de 2 500 cadeaux ont été distribués aux enfants issus de familles vulnérables.

Sécurité publique : une opération de nuit, les 19 et 20 décembre, a mobilisé 260 agents et abouti à 32 interpellations, renforçant la sécurité urbaine.

Thiès a été le théâtre de plusieurs initiatives économiques et environnementales :



Agriculture et résilience alimentaire : fin novembre 2025, une réunion régionale sur les céréales sèches a permis de renforcer la sécurité alimentaire. La caravane agro-écologique DYTAES , accueillie en mai, a aussi promu des pratiques agricoles durables.

Projet “Nouvelle Ville” : le débat sur la déclaration d’utilité publique pour 30 000 logements a suscité des inquiétudes dans certaines zones, notamment à Keur Moussa.

Foire de l’économie circulaire : les 24 et 25 octobre, cet événement au terrain Dixième a mis en lumière les initiatives locales pour un développement durable.

Thiès a vibré au rythme du sport et de la politique :



Sport militaire : le 4 décembre, le tournoi de football inter-légions de la Gendarmerie nationale a été lancé.

Congrès politique : l’Alliance Jëf Jël a tenu son congrès national les 27 et 28 septembre, proposant une nouvelle alternative politique.

Éducation : les résultats du Baccalauréat 2025 ont révélé un écart de performance entre filles et garçons, pointant des défis pour l’égalité des chances.

De janvier à décembre, Thiès a connu de nombreuses étapes clés : préparation et lancement des travaux urbains, consultations sur le projet “Nouvelle Ville”, réunions sur l’agriculture durable, et événements majeurs comme la Foire de l’économie circulaire et la caravane DYTAES.



En somme, 2025 a été une année de changement, de solidarité et de préparation pour l’avenir à Thiès. Entre modernisation des infrastructures, sécurité renforcée et projets ambitieux, la ville s’affirme comme un acteur dynamique du Sénégal.



Pour suivre en continu l’actualité locale, les plateformes Actu Thiès et Thies24 restent les sources incontournables.

