Thiès confrontée à un phénomène récurrent : des vaches errantes en centre-ville

Les scènes de chaos sont désormais récurrentes : embouteillages, commerces fermés par précaution et habitants apeurés. La police municipale et les services de la voirie sont souvent appelés en urgence pour sécuriser les lieux et ramener les animaux vers des zones sûres.



Les habitants alertent sur les risques que représentent ces animaux pour la sécurité des personnes et la circulation en ville.

Elles appellent les éleveurs à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à améliorer la sécurité de leurs enclos afin d’éviter que cette situation ne dégénère.



Si jusqu’à présent aucun accident grave n’a été signalé, la persistance de ce phénomène inquiète les riverains, qui réclament des mesures durables pour protéger la population et assurer la tranquillité dans les rues de Thiès.

Selon des témoins, ces bovins échappent fréquemment aux enclos situés en périphérie de la ville et déambulent sur des artères très fréquentées.