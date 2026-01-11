Thiès : baisse actée des prix du riz brisé ordinaire après concertation des acteurs





Le conseil régional de la consommation de Thiès s’est réuni ce mardi dans la cité du rail autour de la question des prix du riz brisé ordinaire. Cette rencontre, consacrée à l’examen des écarts tarifaires liés notamment au transport par rapport à Dakar, a abouti à l’adoption de nouvelles mesures sur les prix.



À l’issue des échanges, un accord a été trouvé entre l’administration et l’ensemble des acteurs concernés. Selon Khadim Ndiaye, commissaire principal aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Thiès, les discussions ont permis de valider une baisse significative des tarifs.



La réduction décidée porte sur 45 000 francs CFA par tonne, 2 250 francs CFA par sac et 50 francs CFA par kilogramme. Dans la région de Thiès, le prix de gros est désormais fixé à 283 000 francs CFA la tonne, contre un niveau antérieur plus élevé, soit une diminution de 45 000 francs CFA.



Pour le demi-gros, le nouveau tarif est établi à 289 000 francs CFA, enregistrant également une baisse de 45 000 francs CFA par tonne. Le prix du sac connaît la même réduction de 2 250 francs CFA, ce qui correspond à un montant de 14 750 francs CFA.



Au niveau du détail, le kilogramme de riz brisé ordinaire est désormais vendu à 310 francs CFA, contre 415 francs CFA précédemment appliqués. Cette évolution représente une baisse de 50 francs CFA sur le prix au détail.



Ces nouveaux tarifs, issus du consensus trouvé lors de la réunion, visent à mieux encadrer les prix du riz brisé ordinaire dans la région de Thiès.

