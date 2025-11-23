Thiès : Le Hajj 2026 démarre sous la conduite de Taaba Voyages

Menu
Le Hajj 2026 est officiellement lancé par le regroupement Taaba Voyages, sous la houlette de Elhadj Mbaysinger et Hadj Doudou Ndiaye Presta, deux voyagistes privés qui accompagnent depuis plus de 20 ans les pèlerins sénégalais vers La Mecque.


Depuis 2001, ces deux pionniers du voyage religieux sénégalais organisent des séjours sécurisés et bien encadrés pour les fidèles. La création de Taaba Voyage en 2014 a permis de structurer leur activité et de regrouper 7 agences privées, offrant ainsi une organisation optimale pour tous les aspects du Hajj : billets d’avion, transferts, hébergement et encadrement religieux.

 

Pour cette édition, Taaba Voyages innove encore en proposant 2 billets Oumra offerts par tirage au sort, un pour un homme et un pour une femme. Cette initiative permet à des musulmans de réaliser leur rêve de pèlerinage. Chaque participant bénéficie également d’un suivi personnalisé, assurant un voyage serein et sécurisé.

 

Bien que privé, Taaba Voyages est reconnu pour son sérieux et son professionnalisme, agissant en complément des structures officielles comme la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam (DGP). Les fondateurs, Elhadj Mbaysinger et Hadj Doudou Ndiaye Presta, mettent un point d’honneur à garantir un accompagnement humain et complet, du départ jusqu’au retour.

 

   2001 : premiers voyages individuels organisés par Doudou Ndiaye Presta et Mbaysinger

   2014 : création de Taaba Voyage, regroupant 7 agences

   281 pèlerins pris en charge lors des premières années

   Offre spéciale Hajj 2026 : 2 billets Oumra gratuits par tirage au sort

   

Le lancement du Hajj 2026 marque ainsi une nouvelle étape dans l’histoire de Taaba Voyages, qui continue de transformer le rêve du pèlerinage en réalité pour des milliers de fidèles sénégalais.




