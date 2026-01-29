Thiès : Lancement de la 25ᵉ Semaine nationale de l’École de Base sous le signe de la citoyenneté

Pour le ministre de l’Éducation nationale (MEN), la SNEB constitue « une occasion de réaffirmer notre engagement collectif pour une éducation de qualité, sûre et profondément enracinée dans les valeurs citoyennes qui fondent notre cohésion nationale ». Il a souligné que l’école doit former « des citoyens compétents, intègres et pleinement conscients des responsabilités qui leur incomberont dans la construction du Sénégal de demain ».





Une semaine dédiée à l’excellence éducative et citoyenne

La SNEB n’est pas seulement un rendez-vous symbolique ; elle représente un moment de dialogue, de sensibilisation et de valorisation des initiatives locales visant à améliorer l’accès à l’éducation et la qualité des apprentissages. Les différentes activités organisées à cette occasion permettent de mettre en lumière des projets innovants portés par des écoles, des enseignants, des associations ou des collectivités locales.



Cette année, l’édition 2026 consacre une journée entière à la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ). Ce programme, récemment lancé, vise à renforcer l’éducation citoyenne et morale en inculquant aux élèves des valeurs telles que l’éthique, le civisme, le respect de l’autre et le vivre-ensemble.



« NITHÉ a pour ambition de former un citoyen responsable, engagé et solidaire, profondément attaché aux idéaux républicains, en plaçant l’éducation au cœur du projet de société », a expliqué le ministre.





Le sport comme levier pédagogique

Un élément symbolique fort de cette édition a été l’inclusion du succès historique de l’équipe nationale de football du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dans le programme pédagogique. Selon les responsables de la SNEB, le parcours des Lions constitue une source d’inspiration pour les élèves.



« Leur discipline, leur engagement, leur résilience, leur esprit d’équipe et leur patriotisme illustrent parfaitement les valeurs que l’école sénégalaise souhaite transmettre », a précisé un membre du MEN. À travers ces exemples, les élèves sont encouragés à développer le sens de l’effort, le respect des règles et la solidarité, des compétences clés pour devenir des citoyens actifs et responsables.





Une mobilisation collective

Au-delà des élèves et des enseignants, la SNEB vise à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative et des acteurs sociaux autour de la cause de l’éducation. Les parents, les collectivités locales et les associations sont invités à participer à des ateliers, des conférences et des activités de sensibilisation pour promouvoir un environnement scolaire sécurisant et stimulant.



Cette approche globale répond à un objectif clair : bâtir un système éducatif capable de préparer les citoyens de demain, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan éthique et social.





Des résultats concrets pour un avenir meilleur

Depuis sa création, la SNEB a permis de mettre en lumière de nombreuses initiatives réussies : des programmes d’appui scolaire, des projets de rénovation d’infrastructures, des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, ainsi que des actions favorisant la participation active des élèves dans la vie de leur école.



Cette édition 2026 promet d’être une étape supplémentaire dans cette dynamique. En combinant éducation civique, innovation pédagogique et inspiration par le sport, le Sénégal réaffirme son ambition de construire une école moderne, inclusive et formatrice de citoyens responsables.





Perspectives : vers la vision Sénégal 2050

Alors que le pays se projette vers la vision Sénégal 2050, chaque acteur de l’éducation est appelé à jouer son rôle. Le ministre a rappelé que l’école doit être un lieu où les enfants apprennent non seulement à lire et écrire, mais également à penser, collaborer, respecter les autres et s’engager pour le bien commun.



La 25ᵉ SNEB marque ainsi un moment de réflexion et d’action autour de ces enjeux essentiels. Elle constitue un appel à la mobilisation collective pour renforcer la détermination de tous à bâtir une école capable de former des citoyens compétents, intègres et conscients de leur rôle dans la société.



En somme, la SNEB 2026 se veut un levier stratégique pour l’éducation sénégalaise, combinant excellence académique, valeurs citoyennes et inspiration par des modèles positifs, afin de préparer les jeunes générations à relever les défis du futur.

