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Thiès : Eliasse Coly porté disparu depuis lundi, son épouse témoigne


Rédigé le Vendredi 4 Septembre 2026 à 20:33 | Lu 72 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’inquiétude grandit à Keur Massamba Guèye, à Thiès, après la disparition d’Eliasse Coly. Selon son épouse, Dieynaba Sall, il a quitté le domicile familial lundi 31 août 2026, vers 18 heures, et n’est plus revenu depuis.


Au moment de son départ, Eliasse Coly était vêtu d’un débardeur blanc et d’un pantalon noir. Depuis cette heure, ses proches sont sans nouvelles de lui et cherchent activement à retrouver sa trace.
 

Son épouse, Dieynaba Sall, retrace les dernières heures avant sa disparition et raconte les circonstances dans lesquelles son mari a quitté la maison. Elle espère que son témoignage permettra de recueillir des informations susceptibles d’aider à le localiser.
 

La famille lance ainsi un appel à toute personne qui aurait aperçu Eliasse Coly depuis lundi ou qui disposerait d’informations sur ses déplacements.
 

Eliasse Coly : débardeur blanc, pantalon noir, dernier aperçu lundi vers 18 heures à Keur Massamba Guèye, Thiès.
 
Toute personne détenant une information pouvant contribuer à le retrouver est invitée à contacter sa famille ou les autorités compétentes.



Lat Soukabé Fall

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