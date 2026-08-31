Au moment de son départ, Eliasse Coly était vêtu d’un débardeur blanc et d’un pantalon noir. Depuis cette heure, ses proches sont sans nouvelles de lui et cherchent activement à retrouver sa trace.





Son épouse, Dieynaba Sall, retrace les dernières heures avant sa disparition et raconte les circonstances dans lesquelles son mari a quitté la maison. Elle espère que son témoignage permettra de recueillir des informations susceptibles d’aider à le localiser.





La famille lance ainsi un appel à toute personne qui aurait aperçu Eliasse Coly depuis lundi ou qui disposerait d’informations sur ses déplacements.





Eliasse Coly : débardeur blanc, pantalon noir, dernier aperçu lundi vers 18 heures à Keur Massamba Guèye, Thiès.



Toute personne détenant une information pouvant contribuer à le retrouver est invitée à contacter sa famille ou les autorités compétentes.

