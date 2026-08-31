D’après les informations rapportées par L’Observateur, la scène s’est déroulée sur une partie de la plage fréquentée par des riverains et des usagers venus profiter du littoral. La présence du couple dans une situation aussi compromettante aurait rapidement attiré l’attention de plusieurs personnes présentes sur les lieux.





Face à cette situation, des riverains ont donné l’alerte aux forces de l’ordre. Des éléments de la brigade de recherches du poste de police de Wakhinane Nimzatt, qui effectuaient une patrouille de sécurisation dans le secteur, se sont rendus sur place pour procéder aux vérifications nécessaires.





À leur arrivée, les policiers auraient constaté la situation et procédé à l’interpellation des deux jeunes. Le couple a ensuite été conduit au poste de police afin d’être entendu sur les circonstances des faits.





Les deux mis en cause identifiés

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’identifier les deux personnes interpellées. Il s’agit de M. Thiam, un jeune tailleur âgé de 22 ans, né à Yeumbeul et domicilié dans cette localité.





Sa compagne, identifiée sous les initiales A. Sall, est âgée de 19 ans. Elle est présentée comme une ménagère, native de Touba et domiciliée, elle aussi, à Yeumbeul.





Lors de leur audition, les deux mis en cause auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Les enquêteurs ont ainsi poursuivi la procédure conformément aux dispositions applicables en matière d’atteinte aux bonnes mœurs dans un lieu public.





Placés en garde à vue

À l’issue de leur audition, M. Thiam et A. Sall ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour « outrage public aux bonnes mœurs », selon les informations de L’Observateur.





Cette affaire intervient dans un contexte où les plages et autres espaces publics font régulièrement l’objet de patrouilles de sécurisation. Les forces de l’ordre y interviennent notamment à la suite de signalements de riverains ou d’usagers lorsque des comportements sont jugés contraires aux règles de conduite dans les lieux ouverts au public.





L’affaire devra désormais suivre son cours judiciaire. Les suites qui seront données à cette procédure permettront de déterminer les éventuelles responsabilités des deux mis en cause et les mesures qui pourraient être prises à leur encontre.



Cette interpellation à Gadaye rappelle surtout que les espaces publics, y compris les plages, restent soumis à des règles de comportement et que certains actes considérés comme relevant strictement de la vie privée peuvent donner lieu à des poursuites lorsqu’ils sont commis au vu et au su du public.

