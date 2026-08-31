Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 3 septembre 2026. Vers 23 heures, le commissariat central de Rufisque a été alerté de la découverte d’un nourrisson abandonné à hauteur de la place dite « PMU », dans le quartier de Keury Souf.





D’après les premiers éléments recueillis sur place, le bébé aurait été découvert par des enfants de la rue. Il était encore vivant et avait toujours son cordon ombilical attaché. Le nouveau-né était enveloppé dans un simple sachet en plastique, tandis que l’identité de la personne qui l’aurait abandonné demeure inconnue.





Informés de la situation, les policiers ont rapidement procédé à son évacuation vers le centre hospitalier régional Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Son état de santé était alors jugé préoccupant. Le Service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Rufisque a également été saisi pour assurer sa prise en charge sociale.





Malgré les soins prodigués par le personnel médical, le nourrisson n’a pas survécu. Ce vendredi 4 septembre, la direction de l’hôpital a informé le commissariat de son décès, survenu alors qu’il se trouvait en salle de réanimation.





À la suite de cette disparition, une réquisition a été délivrée à un médecin légiste afin de déterminer avec précision les causes du décès.



Le procureur de la République, Cheikh Diakhoumpa, a été informé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’abandon du nouveau-né et identifier la ou les personnes impliquées dans cette affaire.

