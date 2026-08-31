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Thiès : Après avoir accusé son père de viol, elle arrêtée pour avortement clandestin


Rédigé le Mercredi 2 Septembre 2026 à 20:35 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, S. Siby, âgée de 18 ans, est de nouveau confrontée à la justice. La jeune fille avait déjà été au centre d’une affaire en juillet 2025, après avoir accusé son père biologique de viol, des déclarations qui avaient conduit ce dernier en prison. Cette fois, elle est entendue dans une affaire d’interruption volontaire de grossesse clandestine.


Thiès : Après avoir accusé son père de viol, elle arrêtée pour avortement clandestin

Selon les éléments de l’enquête, S. Siby serait tombée enceinte de son petit ami, présenté comme un homme marié et père de famille. Alors qu’elle était enceinte d’environ quatre mois, elle aurait décidé de mettre fin à sa grossesse sans assistance médicale. Le 7 août dernier, elle aurait pris des médicaments destinés à provoquer l’avortement, avant de ressentir de violentes douleurs abdominales et de subir d’importants saignements.
 

Face à son état, la jeune fille a été conduite à l’hôpital. Elle aurait toutefois présenté ses problèmes de santé comme une simple anémie. Son état s’étant aggravé, les médecins ont voulu procéder à des examens complémentaires, notamment une échographie, mais la jeune femme aurait refusé avant de quitter l’établissement.
 

Cette fuite a alerté la direction de l’hôpital, qui a saisi la police. Les enquêteurs du commissariat central de Thiès ont alors interpellé S. Siby ainsi que sa mère. La mère a finalement été libérée, tandis que l’enquête s’est poursuivie avec l’arrestation du petit ami présumé et d’une tante maternelle, soupçonnée d’avoir tenté de dissimuler l’affaire.
 
S. Siby, son compagnon présumé et sa tante ont été placés en garde à vue avant d’être libérés sur convocation. Ils doivent se présenter à nouveau devant les enquêteurs pour la suite de la procédure. Il s’agit donc d’une affaire encore en cours, dans laquelle les responsabilités de chacun doivent être établies par la justice.



Lat Soukabé Fall

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