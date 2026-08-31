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THIÈS : UN JEUNE CONDUCTEUR DE JAKARTA MEURT APRÈS UNE COLLISION AVEC UN CAMION


Rédigé le Mercredi 2 Septembre 2026 à 20:37 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi matin à Thiès, à proximité du stade Maniang Soumaré. Un jeune conducteur de moto-taxi Jakarta a perdu la vie après une violente collision avec un camion.


THIÈS : UN JEUNE CONDUCTEUR DE JAKARTA MEURT APRÈS UNE COLLISION AVEC UN CAMION

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, le conducteur aurait effectué une mauvaise manœuvre après avoir mal négocié une sortie de voie. Il se serait alors retrouvé directement sur la trajectoire du camion.
 

La collision a été extrêmement violente. Le jeune motocycliste aurait été traîné sur plusieurs mètres sous l’impact, tandis que sa moto Jakarta a été complètement détruite. La victime est décédée sur le coup.
 

Les sapeurs-pompiers ont été alertés et se sont rapidement rendus sur place pour procéder à la prise en charge de la victime et à l’évacuation du corps vers une structure sanitaire. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de l’accident.
 
Pour le moment, l’identité du jeune conducteur n’a pas été communiquée dans les informations disponibles. L’enquête devra notamment déterminer les circonstances exactes de la manœuvre et les éventuelles responsabilités.



Lat Soukabé Fall

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