Cette caravane a pour objectif de rapprocher le contenu du nouvel ouvrage des usagers de la route et de contribuer à une meilleure connaissance des règles de circulation. À travers différentes étapes, l’initiative prévoit des séances de sensibilisation destinées notamment aux conducteurs, aux apprentis, aux motocyclistes, aux transporteurs et aux autres usagers.





Pour Amadou Guèye, la publication d’un Code de la route ne doit pas se limiter à la mise à disposition d’un livre. Elle doit également s’accompagner d’un important travail de sensibilisation afin de permettre aux usagers de mieux comprendre leurs droits, leurs obligations et les comportements à adopter sur la route.





Les séances prévues dans le cadre de la caravane permettront ainsi d’aborder plusieurs questions liées à la sécurité routière, notamment le respect de la signalisation, les règles de priorité, la vitesse, les comportements dangereux et la responsabilité de chaque usager.





À travers cette démarche, l’auteur entend faire de son ouvrage un véritable outil pédagogique et de prévention. La caravane constitue également une occasion d’échanger directement avec les populations et de recueillir leurs préoccupations liées à la circulation et aux difficultés rencontrées quotidiennement sur les routes.





« Publier un livre ne suffit pas. Il faut aller à la rencontre des populations et leur expliquer les règles », telle est l’esprit qui sous-tend cette initiative, selon Amadou Guèye.



La caravane devrait ainsi sillonner plusieurs localités avec, au programme, la présentation du livre, des échanges avec les usagers et des séances de sensibilisation. Une initiative qui vise à renforcer la culture de la sécurité routière et à encourager davantage de responsabilité sur les routes.

