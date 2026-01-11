Thiaroye-sur-Mer : 61 migrants secourus après l’interception d’une pirogue à Mbattal

Menu
Une pirogue partie de la Gambie et transportant 61 personnes a été interceptée à Mbattal, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, selon la Gendarmerie nationale.


La Gendarmerie nationale a annoncé l’interception, samedi, d’une embarcation transportant 61 personnes sur la plage de Mbattal, située dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, en périphérie de Dakar. Les occupants étaient candidats à la migration irrégulière et provenaient de différentes nationalités.

D’après un communiqué transmis lundi à l’APS, la Brigade territoriale de Thiaroye a été alertée de la présence d’une pirogue en difficulté sur la plage de Mbattal. Une opération de secours et d’interpellation a alors été menée le samedi 10 janvier 2026.

Les forces de sécurité indiquent que l’ensemble des passagers a été pris en charge sur les lieux, tout en signalant le décès d’une personne de nationalité étrangère.

La même source précise que la pirogue avait quitté la Gambie le 3 janvier 2026. Au cours de la traversée, l’embarcation aurait perdu son orientation à la suite d’un dysfonctionnement du système de navigation GPS.

Face à cette situation, le capitaine aurait décidé de se diriger vers Dakar afin de réduire les risques, après des pertes humaines déjà survenues pendant le voyage, selon les explications fournies par la Gendarmerie nationale.




