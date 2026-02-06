Menu
Tentative de lynchage à Dakar : S.D., danseur de simb, exfiltré par la gendarmerie


Rédigé le Samedi 14 Février 2026 à 01:56 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène de violence a été évitée de justesse cet après-midi à Ouest-Foire, lorsqu’un homme, suspecté d’homosexualité, a failli être lynché par une foule en colère. La Brigade territoriale de la Foire, relevant de la Compagnie de Dakar, est intervenue pour sécuriser le suspect, identifié comme S.D., un danseur de simb se présentant comme « faux-lion ».


Arrivés sur les lieux, les gendarmes ont trouvé S.D. déjà malmené et enfermé dans une maison par des habitants, dans une tentative de le protéger de la vindicte populaire. Malgré les cris et les menaces de la foule, les forces de l’ordre ont réussi à l’exfiltrer et à le conduire en lieu sûr.

 

Interrogé par les enquêteurs, S.D. a affirmé avoir quitté Yeumbeul pour rendre visite à sa petite amie à Ouest-Foire. Mais il n’a pas été capable de fournir le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone de celle-ci, laissant planer le doute sur la véracité de ses dires.
 

Quant à la perle (bine-bine) qu’il portait autour des reins lors de son interpellation, le suspect a expliqué qu’il l’avait simplement oubliée après une séance de danse.

 

L’enquête a pris un nouveau tournant après l’examen du téléphone portable de S.D., sur lequel les gendarmes ont découvert des vidéos pornographiques impliquant hommes et femmes. Le suspect reste actuellement maintenu à la Brigade territoriale de la Foire pour les besoins de l’enquête



Lat Soukabé Fall

