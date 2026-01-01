Tentative de fuite avortée à la MAC de Mbour : trois détenus rapidement maîtrisés





La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour a connu une nuit particulièrement mouvementée avant-hier jeudi, marquée par une tentative de fuite impliquant trois détenus placés en cellule d’isolement. L’action, aussi audacieuse que violente, a été rapidement stoppée grâce à la vigilance et à l’intervention rapide des agents pénitentiaires. Selon L’Observateur, la situation a failli dégénérer en affrontement collectif en raison de la forte tension survenue lors de l’intervention.



Les trois détenus impliqués sont connus sous les surnoms de « Beau gars », « Sérère » et « Nandité ». Le premier, incarcéré depuis moins de 48 heures sous mandat de dépôt, aurait, d’après les informations rapportées, élaboré un plan de sortie clandestine dès son placement en isolement, entraînant ses deux codétenus dans l’initiative.



Des profils déjà connus de l’administration pénitentiaire

« Sérère », déjà signalé pour plusieurs tentatives similaires par le passé, en était à sa troisième initiative du genre depuis 2021. Placé à l’isolement à la suite d’un incident interne, il aurait accepté de participer sans hésitation. Quant à « Nandité », condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits antérieurs et sanctionné par une mise à l’écart disciplinaire, il a également adhéré au projet.



Le plan prévoyait une sortie rapide de l’établissement, avec l’appui d’un complice extérieur circulant à moto, identifié sous le prénom de Mané, contacté par « Beau gars », présenté comme le principal organisateur.



Une action stoppée dans la cour de la prison

Les faits se sont produits aux environs de 2 heures du matin. Profitant de l’obscurité, les trois détenus sont parvenus à endommager les grilles de leur cellule disciplinaire située dans la grande cour de la prison. Le bruit provoqué par cette action a toutefois alerté les agents en poste.



Une fois à l’extérieur de la cellule, les détenus ont tenté de rejoindre le mur d’enceinte pour l’escalader. Ils ont été interceptés avant d’atteindre leur objectif. Refusant d’obtempérer, ils ont opposé une vive résistance, donnant lieu à une confrontation physique avec les gardes pénitentiaires.





dakaractu

