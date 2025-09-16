Menu
Téléphones portables interdits dans les écoles et lycées dès la rentrée prochaine


Lundi 22 Septembre 2025


Le ministère de l’Éducation nationale interdit l’usage du portable dans tous les établissements scolaires. Des exceptions pédagogiques et médicales sont prévues.


Téléphones portables interdits dans les écoles et lycées dès la rentrée prochaine

À partir de la prochaine rentrée scolaire, l’usage du téléphone portable sera formellement interdit dans l’ensemble des établissements scolaires – écoles, collèges et lycées, publics comme privés. Cette décision du ministère de l’Éducation nationale vient renforcer une règle déjà inscrite dans les règlements intérieurs, mais désormais appliquée avec une rigueur accrue.

Le ministère justifie cette interdiction par la nécessité de préserver l’intérêt supérieur de l’élève et de la République. Il estime que l’utilisation incontrôlée du téléphone nuit aux missions essentielles de l’école, détourne les élèves de l’apprentissage, diminue leur concentration et les expose à des pratiques contraires aux valeurs éducatives.

Cette mesure ne concerne toutefois pas les outils numériques pédagogiques tels que tablettes, ordinateurs ou liseuses, utilisés sous la responsabilité des enseignants dans le cadre de la Stratégie du numérique pour l’éducation. Des exceptions strictement encadrées sont prévues pour les élèves en situation de handicap ou souffrant de troubles de santé nécessitant des dispositifs médicaux connectés. De même, un enseignant pourra autoriser ponctuellement l’usage du téléphone dans une activité pédagogique définie, notamment dans le cadre de l’intégration progressive de l’intelligence artificielle.

Pour garantir l’application effective de l’interdiction, chaque établissement pourra définir ses propres modalités de collecte ou de rangement des téléphones dès l’entrée. Les sanctions, quant à elles, devront être claires, graduées et proportionnées, établies en concertation avec les conseils de gestion, les associations de parents d’élèves et la communauté éducative, puis intégrées aux règlements intérieurs pour une application uniforme à l’échelle nationale.

Le ministère appelle enfin l’ensemble des acteurs scolaires à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect strict de cette mesure dès la rentrée prochaine.

aps




