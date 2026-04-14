Tambacounda : le faux hélicoptère de Mamadou Sow, une supercherie qui a trompé jusqu’aux experts

Un fait pour le moins insolite a récemment défrayé la chronique à Tambacounda, où un maçon sénégalais de 57 ans, Mamadou Sow, a affirmé avoir conçu et fait voler un hélicoptère artisanal. Présenté comme un ingénieur autodidacte, l’homme assurait avoir réalisé cet exploit technique avec des moyens rudimentaires, suscitant un vif engouement aussi bien au niveau national qu’international. Très vite, l’affaire a pris de l’ampleur, relayée par plusieurs médias et largement partagée sur les réseaux sociaux. Certains observateurs y voyaient déjà une prouesse exceptionnelle, symbole d’ingéniosité locale. Mais l’enthousiasme initial a rapidement laissé place au doute. Dépêchés sur les lieux pour vérifier les faits, des inspecteurs de l’Armée de l’air sénégalaise n’ont pas tardé à dénoncer ce qu’ils qualifient de « cirque ». Selon leurs constatations, l’engin présenté comme un hélicoptère fonctionnel n’est en réalité qu’une maquette motorisée, incapable de quitter le sol. L’appareil se contenterait de vibrer légèrement, sans disposer des mécanismes indispensables au vol, notamment les systèmes hydrauliques essentiels. L’enquête a également mis en lumière une manipulation plus élaborée : les images diffusées montrant un hélicoptère en plein vol ne correspondent pas à l’engin fabriqué par Mamadou Sow. Elles proviendraient en réalité d’un appareil authentique conçu en Europe, notamment en Hongrie, puis intégrées à des vidéos par le biais de montages destinés à tromper le public. Cette mise en scène a pourtant réussi à duper une partie de l’opinion et même à attirer l’attention d’experts étrangers, notamment dans les secteurs automobile et aéronautique, certains envisageant de se rendre à Dakar pour constater l’exploit. Au final, ce qui avait été présenté comme une innovation remarquable s’avère être une supercherie savamment orchestrée. L’affaire soulève des interrogations sur la vérification de l’information et la crédulité face aux contenus viraux, rappelant l’importance du travail de recoupement, particulièrement à l’ère des réseaux sociaux.